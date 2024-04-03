Экономика

Правительство спишет около 1 трлн рублей задолженности по кредитам регионам

Порядка 1 трлн рублей задолженности по бюджетным кредитам, которая имеется у субъектов РФ, будет списана в рамках соответствующего поручения президента Владимира Путина. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«По поручению президента будем списывать две трети их (субъектов РФ - ред.) задолженности по бюджетным кредитам - порядка 1 трлн рублей», - сказал Мишустин.

Это, по словам главы правительства, открывает возможности для решения инфраструктурных задач на местах. «В том числе - по строительству, обновлению коммунальных сетей, газификации, прокладке транспортных магистралей», - добавил Мишустин.

Кабинет министров должен списать большую часть задолженности российских регионов до 1 октября. Такое поручение дал президент Владимир Путин по реализации послания парламенту. Списание должно производиться «при условии целевого направления высвобождающихся средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций в порядке, согласованном комиссией Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы"», пишет ТАСС.