Экономика

Путин подписал закон об увеличении порогов ущерба по нескольким экономическим статьям УК

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает минимальные пороги крупного и особо крупного ущерба по нескольким экономическим составам в Уголовном кодексе РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно российскому законодательству, размеры ущерба используются для квалификации преступлений. Принятый документ вносит изменения в общее правило определения крупного и особого крупного размеров ущерба, дохода, задолженности для статей главы 22 УК РФ (преступления в сфере экономической деятельности). Крупным размером будет считаться сумма, превышающая 3,5 млн рублей, а особо крупным - сумма свыше 13,5 млн рублей (ранее - 2 250 млн рублей и 9 млн рублей соответственно), пишет ТАСС.

Помимо этого, вносятся изменения в примечания к отдельным статьям этой главы УК РФ, где предусмотрены специальные пороги, в том числе в примечания к статье 159 (мошенничество). В ней порог значительного ущерба повышается с 10 тыс. рублей до 250 тыс. рублей, крупным размером будет признаваться стоимость имущества, превышающая 4,5 млн рублей (ранее 3 млн рублей), особо крупным - стоимость имущества свыше 18 млн рублей (ранее 12 млн рублей). Применительно к статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов организацией) предусмотрено повышение крупного размера с 15 млн рублей до 18,75 млн рублей, особо крупного размера - с 45 млн рублей до 56,25 млн рублей.

Вносятся также изменения в ст. 146 УК РФ (об ответственности за нарушение авторских и смежных прав). Ранее в примечании к ней указывалось, что деяния признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают 100 тыс. руб., а в особо крупном размере - 1 млн руб. Принятый закон устанавливает крупный размер на уровне от 500 тыс. рублей, особо крупный - от 2 млн рублей. Новое положение будет распространяться на части 2 и 3 этой статьи, которые касаются ответственности за незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а также приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или фонограмм для сбыта.

Кроме того, статья 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) дополняется примечанием, по которому крупным размером будет признаваться стоимость имущества, превышающая 1 млн руб., а особо крупным - 4 млн рублей (ранее - 250 тыс. рублей и 1 млн рублей соответственно).

Помимо этого, законом декриминализованы такие составы преступлений, как незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в крупном и особо крупном размере, незаконное использование предупредительной маркировки, совершенное неоднократно или причинившее крупный ущерб.

Как отмечается в сопроводительных материалах, новые нормы направлены на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства и либерализацию уголовной ответственности за преступления экономической направленности.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования, за исключением положений, которые меняют примечания к статье 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин). Эти нормы должны вступают в силу через 90 дней после официального опубликования.