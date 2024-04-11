Экономика

Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк

Министерство финансов предложило повысить с 1 июня минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия, соответствующий проект приказа опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, минимальная розничная стоимость коньяка за 0,5 литра вырастет с 517 до 556 рублей, водки — с 281 до 299 рублей, бренди — с 375 до 403 рубля.

Индексация минимальных розничных цен обусловлена уровнем инфляции, повышением ставок акцизов на алкогольную продукцию крепостью выше 9 градусов (с 613 до 643 рублей за 1 литр безводного этилового спирта), а также ростом затрат на производство алкогольной продукции, следует из пояснительной записки.

«Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанному Минэкономразвития России, на конец 2023 года темпы инфляции составили 7,5 процентов, при этом, в 2024 году инфляция замедлится до 4,5%. Вместе с тем удорожание себестоимости алкогольной продукции произошло уже в 2023 году», — говорится в тексте.

Минфин также отметил, что при разработке проекта принимались во внимание также влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений, увеличение стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов. Кроме того, учитывался и рост курса доллара к рублю, пишет РИА Новости.

«По данным Центрального банка Российской Федерации за I квартал 2023 года курс доллара к рублю составил, в среднем, 72,9 рублей, за I квартал 2024 года 90,8 рублей (рост на 24%)», — сказано в записке.

Кроме того, другим проектом Минфин также предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, и денатурированный этиловый спирт, созданный из пищевого и непищевого сырья ‎(за исключением биоэтанола). Стоимость может увеличиться с 51 до 55 рублей.

Также Минфин третьим проектом приказа предложил повысить минимальную закупочную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья — она может подняться с 68 рублей до 73 рублей за один литр безводного спирта. Такую необходимость связали с ростом затрат, связанных с производством этилового спирта и также уровнем инфляции, отметили в министерстве.