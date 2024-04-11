Экономика

Центробанк хочет увеличить лимит возмещения по некоторым вкладам

Банк России предлагает увеличить лимит страхового возмещения и снизить ставки страховых взносов по долгосрочным вкладам и счетам эскроу. При этом общий размер поступлений в фонд обязательного страхования вкладов не изменится, сообщается в материалах регулятора.

«Лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше 3 лет и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях на срок от 1 до 3 лет предлагается увеличить до 2 млн рублей, по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях свыше 3 лет - до 2,8 млн рублей с текущих 1,4 млн рублей. При этом ставки отчислений в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по ним могут быть ниже, чем по краткосрочным вкладам и вкладам в иностранной валюте», - указывает ЦБ.

Ставки страховых взносов планируется установить на таком уровне, чтобы общий размер поступлений в ФОСВ не изменился. «Нагрузка на сектор останется прежней, при этом у банков появится дополнительная мотивация привлекать долгосрочные рублевые вклады», - подчеркивает регулятор.

При этом, как сказано в докладе ЦБ, вклады сроком свыше трех лет в РФ практически не привлекаются - их всего 3% от средств физлиц в банках.

«Средства физических лиц являются одним из основных источников фондирования для банков (27% всех пассивов). Однако сейчас 84% из них размещены на срок до одного года, в том числе около 34% на вкладах "до востребования", текущих и накопительных счетах. Вкладов сроком от одного года до трех лет мало (13%), и они в основном размещаются на срок до двух лет. Долгосрочные вклады сроком свыше трех лет практически не привлекаются - их всего 3% от средств физических лиц», - отмечается в докладе.

Как уточнили в Центробанке, при формировании предложений по изменению ставок отчислений исходили из того, что общий объем расходов банков по страхованию вкладов должен остаться на том же уровне, но за счет дифференциации у них появятся стимулы к привлечению именно долгосрочных рублевых вкладов, пишет ТАСС.