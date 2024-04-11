Экономика

Экспорт товаров из России в марте вырос до максимума с декабря 2022 года

Экспорт товаров из России в марте вырос на 30-40%, достигнув максимума с декабря 2022 года. Согласно оценке торгового баланса Банка России, экспорт товаров в марте увеличился на 30-40% по сравнению с началом года. Профицит торговли товарами возрос до 16,7 миллиарда долларов, что стало максимумом с декабря 2022 года (в январе и феврале было 7–8 миллиардов долларов, в марте 2023 года — около 13 миллиардов).

Ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко заявил, что рост экспорта в марте почти полностью связан с сезонными факторами, а также ростом цен на нефть в этом году.

По данным МЭР, в марте средняя цена российской нефти Urals составила 70,3 доллара за баррель (включая логистику) против 68,3 доллара в феврале.

Отмечается, что незначительная реакция курса на рост профицита торговли в марте свидетельствует о том, что эта избыточная валюта не поступила на российский валютный рынок, пишет РБК.