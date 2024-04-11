Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Онлайн-викторина про Псковскую область
места для выпускного
Сергей Федосеев о работе в округе
Господин Рейтингомер
новый туристический маршрут
уютный город своими руками
Кабельный потенциал
услуги в цифре
ФКГС поселок Панино
ответы на все вопросы
тендер от ПЭМЗ
топ заведений для выпускников
поездки с выгодой
Открытие Гельдтовой бани
 
 
 
ещё Экономика 11.04.2024 10:371 Цены на услуги зарубежного туризма в Псковской области взлетели на 11% 16.04.2024 11:180 На 35% выросло число новых рабочих мест в Псковской области за месяц 15.04.2024 21:400 Российские виноделы за три месяца выпустили 16 млн дал продукции 15.04.2024 21:001 Производство шоколада в России выросло на 8,9% 15.04.2024 20:420 Онлайн-брифинг о завершении декларационной кампании в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 15.04.2024 20:300 Сроки уплаты имущественных налогов напомнили псковичам
 
 
 
Самое популярное 13.04.2024 20:0611 Свято-Введенский женский монастырь горел в Псковской области 14.04.2024 18:390 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО 10.04.2024 18:054 Архиепископ Егорьевский Матфей назначен игуменом Псково-Печерского монастыря 11.04.2024 09:201 Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность участкового в Себеже 11.04.2024 10:2313 Интерактив: Тихая война партизана в псковском дворе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

На 35% выросло число новых рабочих мест в Псковской области за месяц

16.04.2024 11:18|ПсковКомментариев: 0

Аналитики hh.ru подвели итоги месяца на рынке труда и выяснили, кого ищут работодатели Псковской области прямо сейчас, а также как сильно изменились зарплаты у востребованных специалистов за год.

Аналитика за месяц наглядно показывает: спрос на работников у местного бизнеса не только не падает, наоборот, растёт и достаточно быстрыми темпами. За месяц в целом по рынку Псковской области число новых рабочих мест выросло на 35%. При этом такие сферы, как безопасность, массмедиа, ИТ-сфера, медицина, фитнес и юриспруденция, показывают падение спроса на кадры. Сильнее всего потребность выросла в сфере стратегий и инвестиций (+162% новых рабочих мест) и в сфере логистики (+130%). Очень близко по нехватке в Псковской области стоит административный персонал: местные компании второй месяц подряд увеличивают число вакансий. Количество новых рабочих мест здесь выросло еще на 125%. Кадровый голод заставляет компании искать специалистов в сфере страхования. Спрос на эти кадры вырос еще на 124%. 

Дефицит рабочей силы по-прежнему актуален для всех регионов России. Сложнее всего найти нужных кандидатов работодателям из Центрального, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, чуть больше выбор у компаний из Москвы и Санкт-Петербурга. Чем крупнее регион — тем меньше ощущается нехватка кадров, но в этом случае у работодателей появляются другие проблемы: огромная конкуренция за одних и тех же людей на рынке труда, поиск подходящих кандидатов среди всей массы и другие. На данный момент конкуренция за кадры в Псковской области на уровне 3 резюме на вакансию, что уже чуть выше показателей января этого года.

Медианная зарплата, которую указывают работодатели Псковской области, весной 2024 по сравнению с весной 2023 выросла на 17,4 тысяч (до 50 тысяч рублей). Разумеется, предлагать — ещё не значит платить, но это маркер того, что происходит на рынке, заметили специалисты. 

«В начале этого года я видела некоторое количество статей с информацией о том, что в России закончился рост заработных плат. Я уверена в обратном. Этот тренд наметился ещё в прошлом году, и пока нет ни одного сигнала к тому, что ситуация в 2024 изменится. Что могут делать компании, которые не в состоянии сильно повысить зарплату, но нуждаются в кадрах? Например, чаще предлагать удаленку иногородним работникам. Очевидно, подобная практика резко ограничивается профессиональной спецификой, но те компании, которые публикуют вакансии с удаленкой, приглашают в 3,5 раза больше кандидатов и имеют дисконт по зарплате в среднем 18%. Например, среднее зарплатное предложение в вакансиях с удалённым форматом работы составляет 48 000  — 58 000 рублей. Это отличная возможность привлекать людей из регионов, предлагая им зарплату выше, чем в их местности, но ниже, чем в Москве», - отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. 

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?
В опросе приняло участие 106 человек
16.04.2024, 12:350 Менее 20 случаев COVID-19 выявили за неделю в Псковской области 16.04.2024, 12:250 Дети-инвалиды в школах Великих Лук будут питаться дважды в день за счёт бюджетных средств 16.04.2024, 12:160 Доклад псковских музейщиков опубликуют в сборнике «Архитектурная археология» 16.04.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским
16.04.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 апреля 16.04.2024, 11:500 Бестселлеры года представили псковичам на книжном форуме «Русский Запад» 16.04.2024, 11:450 Перстни XVII-XIX веков нашли во время раскопок в Печорах 16.04.2024, 11:420 «Подстрочник»: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2024
16.04.2024, 11:250 Более 2,5 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю 16.04.2024, 11:180 На 35% выросло число новых рабочих мест в Псковской области за месяц 16.04.2024, 11:080 «Росгосстрах» фиксирует рост сборов и прибыли в первом квартале 2024 года 16.04.2024, 10:580 «Гайд-парк»: Александр Козловский о задачах «Единой России», о выборах и муниципальной реформе
16.04.2024, 10:500 Проверку по факту повреждения двух машин и опрокидывания третьей проводят в Пскове 16.04.2024, 10:410 Около 400 беременных псковичек с начала года получили единое пособие 16.04.2024, 10:270 Встречи с писателями и квест пройдут во второй день форума «Русский Запад» в Пскове 16.04.2024, 10:120 День памяти святого Никиты Исповедника: не вздумайте шуметь у реки
16.04.2024, 10:020 Участок проезда на Завеличье закрыли для транспорта до конца апреля 16.04.2024, 09:490 Артиллерийский снаряд нашли вблизи псковской деревни Подсадничье 16.04.2024, 09:400 Аудиоспектакль «Прогулка с Курбатовым» презентовали на псковском книжном форуме 16.04.2024, 09:300 Полицейские получат доступ к врачебной тайне страдающих психическими заболеваниями
16.04.2024, 09:150 Мужчины в России в среднем получают на 27 тысяч рублей больше женщин - исследование 16.04.2024, 09:000 Следственный комитет зафиксировал рост подростковой преступности в России на треть в 2023 году 16.04.2024, 08:400 Учителя России выступили против увеличения времени урока в школах 16.04.2024, 08:200 Минфин выступил за завершение IT-ипотеки и программы под 8% в срок
16.04.2024, 08:000 Мошенники от имени банков стали предлагать отказаться от спама 16.04.2024, 07:390 28-я встреча воздухоплавателей в Великих Луках подтвердила свой статус международной 16.04.2024, 07:210 Каждый пятый опрошенный россиянин планирует работать на майские праздники 16.04.2024, 07:000 Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в мае
15.04.2024, 22:001 На виртуальную экскурсию о Героях Советского Союза приглашают псковичей 15.04.2024, 21:521 «Так и бегаем»: светофор не работает на Запсковье 15.04.2024, 21:400 Российские виноделы за три месяца выпустили 16 млн дал продукции 15.04.2024, 21:200 Киберспортивные турниры войдут в программу «Недели здоровья» в Пскове
15.04.2024, 21:120 Лучшего игрока в «Тетрис» определили в Псковской области 15.04.2024, 21:001 Производство шоколада в России выросло на 8,9% 15.04.2024, 20:503 «Весь город колом»: водители сообщают о пробках на улице Чудской в Пскове 15.04.2024, 20:420 Онлайн-брифинг о завершении декларационной кампании в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО
15.04.2024, 20:400 Опубликован режим работы музея-заповедника «Изборск» в праздничные дни 15.04.2024, 20:370 160 псковских студентов выступили на региональном этапе «Студенческой весны» 15.04.2024, 20:300 Сроки уплаты имущественных налогов напомнили псковичам 15.04.2024, 20:301 Школьникам Ольгинской гимназии рассказали об истории псковской полиции
15.04.2024, 20:260 Жителей Псковской области приглашают на подготовку к «Диктанту Победы» 15.04.2024, 20:230 Дефицит фармацевтов в России к 2026 году может вырасти до 30% 15.04.2024, 20:150 Интерактив: Эволюционирующая отрава 15.04.2024, 20:110 «Титан-Полимер» выступил партнером экологического фестиваля в Пскове
15.04.2024, 20:060 Косметолог призвала тщательно выбирать средства для ухода за кожей  15.04.2024, 20:020 Коференцию по случаю 185-летия Модеста Мусоргского провели в Великих Луках 15.04.2024, 20:000 Каждый третий пскович оценил свою эффективность на работе как максимальную – опрос 15.04.2024, 19:590 Опрос ПЛН-ТВ: Пора ли заканчивать отопительный сезон в Пскове?
15.04.2024, 19:470 Минобороны и ВТБ подписали соглашение о партнерстве в проекте «СВОи» 15.04.2024, 19:410 Пилот из Армении подал заявку на великолукскую встречу воздухоплавателей 15.04.2024, 19:370 Молодого человека на автомобиле Hyundai продолжают искать в Пскове 15.04.2024, 19:351 Псковский омбудсмен посетил конференцию о жизнеустройстве людей с психическими нарушениями
15.04.2024, 19:270 Правительство поддержало проект о двойной пенсии для детей-инвалидов 15.04.2024, 19:230 Художника Виктора Лысюка на открытии его выставки в Пскове поздравили джазовой композицией  15.04.2024, 19:150 Самые распространенные ошибки при заполнении деклараций назвали в псковском УФНС 15.04.2024, 19:100 Корги не пропустили через границу РФ в Псковской области из-за отсутствия прививки
15.04.2024, 19:030 Большинство респондентов ПЛН предлагают не спешить с окончанием отопительного сезона 15.04.2024, 18:490 Семейный фестиваль «Спорт для всех» прошел в Пскове 15.04.2024, 18:380 Псковский театр драмы вводит скидку для многодетных родителей 15.04.2024, 18:310 Неизвестный подстрелил кошку Креветку в гдовском селе
15.04.2024, 18:282 Рейтингомер: напрасные слова и заслуженные почести 15.04.2024, 18:073 Уголовное дело возбудили по факту рубки деревьев в Корытовском лесу 15.04.2024, 18:000 Бывший руководитель транспортной прокуратуры Псковской области назначен в Архангельск 15.04.2024, 17:470 Александр Козловский сдал кровь в рамках акции в преддверии Национального дня донора
15.04.2024, 17:390 Приставам-исполнителям предлагают предоставить право на ношение оружия 15.04.2024, 17:280 «Постскриптум»: 30-летие регпарламента, новый иноагент и когда отключать отопление? ВИДЕО 15.04.2024, 17:160 Баня в комплексе «Гельдт» открывается в Пскове вслед за рестораном 15.04.2024, 17:130 Спортивный мастер-класс для ветеранов боевых действий — участников СВО пройдет в Пскове
15.04.2024, 16:580 Некомфортную погоду прогнозируют в Псковской области 15.04.2024, 16:570 Продолжается подготовка к проведению 65-й встречи на Кургане Дружбы 15.04.2024, 16:490 На 58 миллионов рублей оштрафовали псковичей за год за неуплату налогов 15.04.2024, 16:402 Около 100 участников собрал псковский турнир по самбо в честь Ледового побоища
15.04.2024, 16:350 «ГорДозор»: Сухой фонтан как новая точка притяжения. ВИДЕО 15.04.2024, 16:170 Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах для электросамокатчиков 15.04.2024, 16:066 Псковские содержаночки 15.04.2024, 15:580 Водолазы ищут тело мужчины в Дедовичском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru