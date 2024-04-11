Экономика

На 35% выросло число новых рабочих мест в Псковской области за месяц

Аналитики hh.ru подвели итоги месяца на рынке труда и выяснили, кого ищут работодатели Псковской области прямо сейчас, а также как сильно изменились зарплаты у востребованных специалистов за год.

Аналитика за месяц наглядно показывает: спрос на работников у местного бизнеса не только не падает, наоборот, растёт и достаточно быстрыми темпами. За месяц в целом по рынку Псковской области число новых рабочих мест выросло на 35%. При этом такие сферы, как безопасность, массмедиа, ИТ-сфера, медицина, фитнес и юриспруденция, показывают падение спроса на кадры. Сильнее всего потребность выросла в сфере стратегий и инвестиций (+162% новых рабочих мест) и в сфере логистики (+130%). Очень близко по нехватке в Псковской области стоит административный персонал: местные компании второй месяц подряд увеличивают число вакансий. Количество новых рабочих мест здесь выросло еще на 125%. Кадровый голод заставляет компании искать специалистов в сфере страхования. Спрос на эти кадры вырос еще на 124%.

Дефицит рабочей силы по-прежнему актуален для всех регионов России. Сложнее всего найти нужных кандидатов работодателям из Центрального, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, чуть больше выбор у компаний из Москвы и Санкт-Петербурга. Чем крупнее регион — тем меньше ощущается нехватка кадров, но в этом случае у работодателей появляются другие проблемы: огромная конкуренция за одних и тех же людей на рынке труда, поиск подходящих кандидатов среди всей массы и другие. На данный момент конкуренция за кадры в Псковской области на уровне 3 резюме на вакансию, что уже чуть выше показателей января этого года.

Медианная зарплата, которую указывают работодатели Псковской области, весной 2024 по сравнению с весной 2023 выросла на 17,4 тысяч (до 50 тысяч рублей). Разумеется, предлагать — ещё не значит платить, но это маркер того, что происходит на рынке, заметили специалисты.

«В начале этого года я видела некоторое количество статей с информацией о том, что в России закончился рост заработных плат. Я уверена в обратном. Этот тренд наметился ещё в прошлом году, и пока нет ни одного сигнала к тому, что ситуация в 2024 изменится. Что могут делать компании, которые не в состоянии сильно повысить зарплату, но нуждаются в кадрах? Например, чаще предлагать удаленку иногородним работникам. Очевидно, подобная практика резко ограничивается профессиональной спецификой, но те компании, которые публикуют вакансии с удаленкой, приглашают в 3,5 раза больше кандидатов и имеют дисконт по зарплате в среднем 18%. Например, среднее зарплатное предложение в вакансиях с удалённым форматом работы составляет 48 000 — 58 000 рублей. Это отличная возможность привлекать людей из регионов, предлагая им зарплату выше, чем в их местности, но ниже, чем в Москве», - отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.