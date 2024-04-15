Экономика

Госрегулирование метанола введут в России

Правительство поддержало законопроект сенаторов, в котором предложено ввести государственное регулирование метанола и метанолсодержащих жидкостей. Об этом сказано в документах правительства, в кабмине подтвердили эту информацию. В частности, парламентарии предлагают создать специальный реестр для тех компаний, которые занимаются операциями с этим спиртом.

Компании и индивидуальные предприниматели должны уведомлять уполномоченные органы о начале своей деятельности, так они попадут в создаваемый список. Те, кто не значится в нем, не смогут работать с метанолом, пишут «Известия».

Ситуация развивается на фоне фактически ежегодных отравлений метанолом, который является ядом. Одно из самых громких за последнее время — это продажа напитков «Мистер Сидр», в котором содержался этот спирт. От него пострадал 101 человек, более 30 погибли.

«Концепция законопроекта является актуальной и заслуживает внимания», сказано в проекте отзыва правительства. Поэтому оно поддержало законопроект «при условии его доработки ко второму чтению», сказано в проекте его отзыва. В кабмине подтвердили, что документ согласован с такой формулировкой.

Например, по мнению правительства, следует проработать вопрос о требовании сенаторов денатурировать метанол. Парламентарии уверены, что в его составе надо добавлять вещество, которое окрашивает спирт или меняет вкус, например, вызывает рвоту. Дело в том, что метанол — такой же прозрачный и безвкусный спирт, как и этанол, поэтому им так легко отравится, если он уже каким-то образом попал в обычный алкогольный напиток.