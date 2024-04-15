Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян увеличились рекордно за 14 лет

Реальные располагаемые денежные доходы населения (без учета налогов, с поправкой на инфляцию) в IV квартале 2023 года выросли на 8%. Это рекордный показатель за октябрь-декабрь с 2009-го (тогда было +9%). Такие данные приводятся в докладе Счетной палаты (СП) об исполнении федерального бюджета за 2023 год.

При этом годовой прирост реальных располагаемых доходов составил 5,4%, говорится в докладе. Как подсчитали «Известия» по данным Росстата, такой показатель — максимальный с 2010 года, когда он был 5,9%. В номинальном же выражении доходы за 2023 год (без учета инфляции) выросли до 50,3 тыс. рублей на душу населения (почти на 11%), пишут «Известия».

Как отмечает СП, в структуре денежных доходов в прошлом году увеличилась доля оплаты труда — до 59%. Также выросла часть поступлений от предпринимательства до 6,8%. Вместе с тем незначительно сократился вклад социальных выплат — до 19,5%, а также доходов от собственности — до 4,4%.

«IV квартал традиционно самый «денежный», потому что в это время работники получают квартальные и годовые премии, «тринадцатые зарплаты» и прочие стимулирующие выплаты», — отметил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

Также в конце года перед праздниками растет предпринимательская активность, объяснила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Она добавила: при этом в целом в 2023-м зарплаты росли опережающими темпами.