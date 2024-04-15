Экономика

Яндекс 360 запускает новые тарифы для бизнеса

Яндекс 360 представляет новую тарифную линейку: теперь, подключая Яндекс 360 для бизнеса, компания может получить доступ не только к сервисам цифровой среды для совместной работы — Почте, Диску, Телемосту и другим, — но и к Яндекс Трекеру. Это возможность централизованно управлять всеми сервисами коммуникации, оплачивать их в едином окне и повысить эффективность бизнес-процессов благодаря комплексному подходу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Яндекс Трекер — инструмент, который помогает объединить повседневные задачи и проектную деятельность в одном онлайн-пространстве. С его помощью можно организовать работу различных подразделений — технических, административных, юридических, маркетинговых и других.

Расширенные тарифы Яндекс 360 для бизнеса позволяют интегрировать в Трекер всех пользователей организации и настроить взаимодействие с другими сервисами цифровой среды через сквозные сценарии. Например, сотрудник может оформить заявку на отпуск на корпоративном портале на базе Вики. Эта информация автоматически появится в Трекере с указанием задачи, сроков и исполнителей, а ответственные сотрудники получат соответствующие уведомления на Почту.

Перенести текущие процессы в Трекер можно с помощью инструмента миграции, а настроить рабочее пространство поможет подробная инструкция. Для сотрудников компаний разработаны бесплатные обучающие курсы и вебинары, которые упростят адаптацию к новому рабочему инструменту.

Стоимость предложения с Трекером составляет 519, 729 и 1 539 рублей в месяц за одного пользователя компании, подключённого к цифровой среде. Тарифы Яндекс 360 для бизнеса без нового инструмента также остаются доступны — их стоимость не изменилась.

Помимо Трекера, который входит в комплексное предложение, в Яндекс 360 для бизнеса теперь есть сервисы Вики и Формы. Они доступны пользователям на всех тарифах по умолчанию. В Вики можно организовать корпоративную базу знаний, а в Формах собирать обращения сотрудников и клиентов, осуществлять регистрацию на мероприятия, проводить опросы.

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