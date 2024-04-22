Экономика

Более 70 социальных предприятия зарегистрированы в Псковской области

В Псковской области по состоянию на январь 2024 года зарегистрированы 74 социальных предприятия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области, доля социального предпринимательства в псковском регионе от общего числа социальных предприятий в России — 0,67%. Данные по деятельности социальных предпринимателей в экономике актуализировало Минэкономразвития России.

В целом в России зарегистрировано почти 11 тысяч социальных предприятий, из которых 7,8 тыс. действуют в качестве ИП.

«Суммарная годовая выручка социальных предпринимателей составила более 102 млрд рублей. Мы уже не раз говорили, что у социального бизнеса женское лицо — актуальные данные подтверждают этот факт: более 70% соцпредпринимателей — женщины. Больше всего предприятий в отраслях образования (30%), здравоохранения и социальных услуг (23%), культуры, спорта и организации досуга (17%), обрабатывающих производств (8%)», — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Из общей годовой выручки 17,9 млрд приходится на ИП, 84,6 млрд — на юридические лица.

Сегодня в социальном бизнесе работают более 82 тыс. сотрудников. Кроме того, среди социальных предпринимателей появляются молодые люди: свой бизнес развивают 147 индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет.

В Фонде «Наше будущее» отмечают, что 2024 году в сфере социального предпринимательства наблюдается несколько тенденций.

«Например, мы видим тренд на внедрение новых технологий, в частности, искусственного интеллекта, который уже активно применяется в биомедицине, ИТ и социальной рекламе. Все больше развития в ближайшем будущем получат социальные проекты в области реабилитации и протезирования. Еще один тренд — развитие дополнительного образования, в особенности дистанционного. Перспективным представляется направление развития внутреннего туризма. Все больше бизнесменов начнут осваивать маркетплейсы в качестве основной площадки реализации своих товаров. Кроме того, в структуре социального бизнеса могут появиться новые категории за счет развития креативных кластеров, а в учебных планах вузов — программы профессиональной подготовки специалистов в сфере социального предпринимательства», — сообщила директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

В России действует ряд мер поддержки для социальных предприятий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Так, социальный бизнес может получить грант в размере до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса. Также такие предприниматели могут получить микрозаймы по льготным ставкам в региональных микрофинансовых организациях.

В регионах действуют налоговые льготы для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения. В рамках имущественной поддержки компании могут арендовать на льготной или безвозмездной основе офисные и производственные помещения, а также места в коворкингах в центрах «Мой бизнес».

Кроме того, в регионах действует порядка 50 центров инновации социальной сферы, которые работают как «единое окно» для социальных предприятий. Здесь компании могут получить консультационную и образовательную поддержку, помощь в запуске проектов.

Ежегодно для социальных предпринимателей проводится конкурс «Мой добрый бизнес», организатором которого является Минэкономразвития РФ. Оператором выступает Государственный университет управления.

«Конкурс проводится уже девятый год и позволяет выявить лучшие практики социального предпринимательства. Благодаря проекту мы можем оценить качественные показатели роста социального предпринимательства. В этом году мы приняли более 3 тысяч заявок, в региональный этап прошло порядка 900 проектов со всей страны. Сейчас заявки оценивает экспертное жюри, и уже летом мы узнаем имена финалистов конкурса», — отметил ректор Государственного университета управления Владимир Строев.