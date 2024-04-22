Экономика

В России стартовала обязательная маркировка икры

Обязательная маркировка красной и черной икры началась в России - с 1 мая производители, импортеры и дистрибьюторы обязаны наносить код маркировки на всю икру осетровых и лососевых рыб, произведенную после этой даты, и предоставлять в систему маркировки сведения о вводе продукции в оборот.

Поэтапное введение маркировки красной и черной икры началось в стране в апреле 2024 года. На 25 апреля 2024 года в системе маркировки зарегистрировались более 19 тысяч участников оборота, включая 834 производителей и импортеров. Всего было выпущено более 264 тысяч кодов маркировки, пишет РИА Новости.

«Уровень готовности отрасли высокий - еще до старта обязательных требований по маркировке в оборот было введено более 4,5 тысячи единиц продукции, которые покупатели уже могли встретить на прилавках магазинов», – прокомментировал заместитель гендиректора оператора системы маркировки «Честный знак» - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

По его словам, в сотрудничестве со Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) была проведена масштабная разъяснительная работа для икорной отрасли, а также предоставлена компенсация 50% расходов на оборудование для маркировки. Этой программой воспользовались более 60 производителей.