Экономика

Россиянам увеличили лимит бесплатного перевода между своими счетами

Россияне смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии через СБП и по номеру счета онлайн, соответствующие нормы закона вступили в силу с 1 мая.

Закон, который внес такие изменения, был принят летом прошлого года. Новые правила распространяются на переводы по номеру счета через мобильные приложения или личный кабинет на сайте банка на свой счет в другом банке либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей, пишет РИА Новости.

В отношении переводов, которые осуществляются в офисе банка, а также по номеру карты, изменения действовать не будут. При этом у банков появляется обязанность в случае, если гражданин или его представитель присутствуют в отделении, до осуществления такой операции проинформировать его о возможности бесплатного перевода денежных средств.

Помимо увеличения бесплатного лимита переводов между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц, предусматривается, что банки не смогут ограничивать размер или количество таких операций в пределах этого лимита.

Как и ранее, без комиссии в СБП можно будет переводить другим гражданам в другие банки суммы до 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия составит 0,5% от суммы перевода, превышающей установленные лимиты, но не более 1500 рублей.