Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Банкротство и точка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Банкротство — тема острая, актуальная и заслуживает особого внимания в рамках отдельного проекта, поскольку сегодня финансово несостоятельным в силу разных причин может стать любой человек.

Эксперты-практики Арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша в рамках новой программы будут раскрывать радиослушателям разные аспекты банкротства, делиться личным опытом, рассматривать частные случаи, рассказывать об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

В первом выпуске проекта соведущие расскажут, что такое банкротство, в чем его «плюсы» и «минусы». Ведущий — Константин Калиниченко.