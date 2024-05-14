Экономика

Шкала налогообложения должна быть пересмотрена — Владимир Зубов

Шкала налогообложения в России должна быть пересмотрена. Такое мнение президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов озвучил в программе «Эхономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Должна быть пересмотрена шкала налогообложения. Сейчас у нас супербогатые платят столько же, сколько платят недообеспеченные люди. И эта разница в возможности взимания налогов должна быть нивелирована», - сказал Владимир Зубов.

Он привел в пример шведскую систему, где при определенном уровне дохода взимается налог более 76%. При этом эти налоги поступают в местный бюджет, а не в федеральный, и идут на улучшение благосостояния жителей города, в котором проживает этот налогоплательщик.

Помимо этого, по мнению гостя студии, необходимо пересмотреть контроль за «триллионами прибыли», которую получает банковская система РФ.

«Эти колоссальные деньги могли бы пойти не на развитие банковской сферы, а на те направления, которые недофинасированы и нуждаются в срочном вливании этих денег», - пояснил Владимир Зубов.