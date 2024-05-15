Экономика

Производство бумажных изделий в Псковской области выросло почти на 50%

Производство бумаги и бумажных изделий в Псковской области в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года возросло на 49,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Из основных видов продукции обрабатывающих производств в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года в наибольшей степени также возросло производство мебели – на 36,9%, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 33,1%.

В наибольшей степени сократилось производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 15,6%, производство прочих транспортных средств и оборудования – на 12%.

Индекс промышленного производства в первом квартале 2024 года относительно первого квартала 2023 года составил 114%. Производство продукции обрабатывающих производств возросло на 10,6%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – на 27,9%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 55,7%, добыча полезных ископаемых сократилась на 8,2%.