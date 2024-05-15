Экономика

Власти направят на льготные кредиты рекордный триллион в 2024 году

На субсидирование процентных ставок по программам льготного кредитования из бюджета направят 960 млрд рублей в 2024 году, подсчитали эксперты ИКСИ и Института экономики роста имени П.А. Столыпин.. Это рекордная сумма для казны, говорится в исследовании. В последние годы расходы на субсидирование льготных программ составляли в среднем 600-800 млрд в год.

Судя по финансовому плану, больше всего будет направлено на льготную ипотеку — 550 млрд в 2024-м, пояснил исполнительный директор ИЭР им. П.А. Столыпина Антон Свириденко. Другие крупные статьи — возмещение по процентам сельхозпроизводителям (136 млрд) и поддержка малых и средних предприятий (70 млрд). Остальные средства будут распределены по другим направлениям.

«Увеличение расходов бюджета на субсидирование процентных ставок в этом году связано с резким повышением ключевой (до 16%)», — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

В связи с высокими бюджетными расходами и ключевой ставкой Минфин предлагает сворачивать льготные программы и ужесточать условия по тем, что сохраняются. Как напомнила Ольга Беленькая, с июля 2024-го власти свернут льготную программу на новостройки. А семейную продлят до 2030-го, пишут «Известия».