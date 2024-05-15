Экономика

Торговые центры России нуждаются в поддержке - Минпромторг

Торговые центры в России столкнулись с рядом трудностей, ситуация со временем стала улучшаться, однако они по-прежнему нуждаются в поддержке - министерство промышленности и торговли проработает вопрос и выступит с соответствующими предложениями, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Ранее в четверг агентство ознакомилось с письмами от Союза торговых центров (СТЦ), которые были направлены в Минпромторг, Федеральную налоговую службу, Минэкономразвития. Минфин, Аналитический центр при правительстве и в комитет Госдумы по экономической политике. В них отмечалось, что в последнее время активно обсуждается вопрос о наличии экономических преференций для маркетплейсов по сравнению с традиционными торговыми сетями.

В связи с этим СТЦ просит провести анализ данных преференций с целью «выявления возможных несправедливостей и разработки мер экономической поддержки для торговых сетей оффлайн розницы, которые испытывают конкурентное давление». Среди предлагаемых мер: снижение ставки налога на имущество для торговых организаций, возможность особого налогового режима, уравнение применения труда самозанятых в торговых сетях и маркетплейсах, отмена или льготная ставка НДС для торговых сетей.

«Указанное письмо поступило в адрес Минпромторга России. Позиция по этому обращению будет сформирована в установленном порядке... Поступившее предложение СТЦ нуждается в тщательном анализе. Проработав вопрос, внимательно изучив его вместе с отраслью, мы как кураторы торговли, безусловно, будем выходить в правительство с теми предложениями, которые будут адекватными и необходимыми для развития различных форматов отечественной торговли на сегодняшний день», - заявил Евтухов.

При этом, по его словам, «торговые центры действительно нуждаются в поддержке». В силу ряда причин, среди которых пандемия и уход, а также смена брендов, бывших «якорных арендаторов», были объективные проблемы с их заполнением, с трафиком, пишет РИА Новости. На их решение потребовалось время, однако сейчас ситуация выправляется, заполнение идет, подчеркнул замминистра.