Экономика

Делегация Псковской области участвует в экономическом форуме в Татарстане

Делегация Псковской области принимает участие в XV международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum», который проходит в Татарстане. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные Фонда инвестиционного развития Псковской области

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Псковской области

В состав делегации вошли представители комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике и Фонда инвестразвития Псковской области. Псковичи приняли участие в крупных сессиях по вопросам развития побратимских связей с исламским миром, будущего городов и их современной инфраструктуры, международной кооперации и новых возможностей для развития, а также внутреннего туризма как двигателя развития современного города и успешного инвестирования.

В рамках форума под эгидой НААИР было подписано соглашение о партнерстве между Фондом инвестиционного развития Псковской области и Ежегодным инвестиционным собранием «AIM Congress» (Абу-Даби, ОАЭ). Согласно документу предполагается партнерство в торгово-экономической сфере, поддержка международных проектов, содействие в организации бизнеса, участие в совместных мероприятиях, привлечение инвестиций и укрепление двухсторонних отношений.

Программа форума поделена на 12 секций, среди них — международное сотрудничество, спорт, финансы и инвестиции, туризм, культура, бизнес, экономика, кадры, наука и технологии. Всего пройдет более 125 тематических сессий, в которых примут участие эксперты из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств, которые обсудят перспективы взаимодействия в разных сферах, поделятся опытом и подведут итоги взаимной работы.

Напомним, в этом году Kazanforum проходит в 15-й раз. В 2023 году благодаря указу президента России мероприятие получило федеральный статус, а его оргкомитет возглавил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.