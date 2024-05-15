Экономика

Цены на учебники в России могут снизиться в два раза

Цены на учебники в России могут снизиться в два раза, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) 17 мая. Там уточнили, что Минпросвещения по предложению ФАС изменило систему издания учебников, предусмотрев прозрачную и конкурентную систему отбора издательств, пишут «Известия».

«Также по рекомендации службы министерство ввело начальную максимальную отпускную цену на государственные учебники с возможностью ее понижения при проведении отбора. По новой системе Минпросвещения уже провело первый отбор издательства учебников по истории для колледжей. Он позволил в два раза снизить цену на эти учебники, что поможет сэкономить бюджетные средства регионов на их закупку», — рассказали в пресс-службе антимонопольного органа.

Кроме того, там отметили, что ФАС продолжает взаимодействие с Минпросвещения России по вопросу дальнейшего совершенствования механизма издания учебников и снижения расходов регионов на их закупку.