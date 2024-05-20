Экономика

Правительство собирается отклонить законопроект о повышении МРОТ до 30 тысяч рублей

В России министерства не поддержали законопроект ЛДПР о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тыс. рублей с 1 января 2025 года: Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и Минюст высказались против этой инициативы. Об этом сказано в документах правительства к комиссии по законопроектной деятельности кабмина, которая состоится 20 мая. На совещании чиновники рассмотрят отрицательный отзыв правительства на депутатское предложение.

Прежде всего в документах сказано, что в России устанавливают МРОТ на основе медианной заработной платы — ее рассчитывают с учетом социальных, экономических, демографических, экологических и других процессов в стране. Более того, кабин счел важным, что в материалах к законопроекту депутаты не представили обоснования к своей инициативе. Плюс к этому чиновники не поняли, за счет каких источников финансирование государству предлагают выплачивать людям такие суммы, пишут «Известия».

«Кроме того, значительное повышение МРОТ усилит финансовую нагрузку на работодателей», — отмечено в документах кабмина.

Уточняется, что это негативно отразится на их деятельности, приведет к увеличению расходов бюджета. Кабмин также добавил, что правительство последовательно увеличивает МРОТ. Так, с 2023 года этот показатель вырос на 18,5%, с 1 января 2024 года составил 19 242 рубля. Также кабмин намерен к 2030 году нарастить МРОТ до 35 тыс. рублей.

С учетом этой фактуры «правительство РФ не поддерживает законопроект в представленной редакции», сказано в проекте отзыва кабмина.