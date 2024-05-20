Экономика

С начала года в Псковской области подали почти 500 заявлений о банкротстве

470 заявлений по делам о несостоятельности (банкротстве) поступило в Арбитражный суд Псковской области в первом квартале 2024 года, что на 1,5%

больше, чем в 2023 году (463). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Из поступивших заявлений о банкротстве 38 заявлений поступили в отношении юридических лиц (33 - за аналогичный период 2023 года), пять заявлений в отношении индивидуальных предпринимателей (одно - в 2023 году), 427 заявлений в отношении граждан (429 - в 2023 году).

Всего в отчетном периоде суд завершил производство по 431 делу о несостоятельности (банкротстве), что на 23,1% больше, чем в 2023 году (350), из них 54 дела в отношении юридических лиц, 377 дел в отношении граждан.