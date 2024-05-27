Экономика

Власти назвали число самозанятых в Псковской области

В Псковской области количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», составляет свыше 29,1 тысячи человек. Их число на протяжении последних лет только растет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Активный доход самозанятых граждан в регионе составляет более 8,8 млрд рублей, а общая сумма уплаченного налога на профессиональный доход с 2020 года — 284,4 млн рублей.

Согласно исследованию, бизнес помогает предпринимателям чувствовать себя счастливыми. Такие данные показало совместное исследование Минэкономразвития России, Сбера и фонда общественного мнения «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» (ПРИМ).

«Исследование ПРИМ позволяет нам, как органу власти, видеть настроения МСП, отношение предпринимателей к ключевым вопросам государственной поддержки и реагировать на эти острые моменты. С другой стороны, мы можем узнать, чем живет, чем дышит, чем интересуется предприниматель. Например, 68% предпринимателей и самозанятых, или 11 млн человек, считают себя счастливыми. 64% предпринимателей считают, что их деятельность пользуется уважением в обществе. 75% считают, что предпринимательство позволяет быстрее добиться успеха, чем работа по найму. Это говорит, что в целом мы движемся в правильную сторону, и бизнес это видит», — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

По оценкам экспертов ПРИМ, предпринимателей стимулируют вести бизнес различные вещи. У 56% — желание работать на себя, чувствовать себя свободно, 53% — необходимость зарабатывать, 40% — возможность самореализации.

Предпринимателей мотивирует и престижность статуса. 64% бизнесменов согласны с утверждением, что предприниматели пользуются в обществе уважением, а 75% считают, что предпринимательство позволяет быстрее добиться успеха, чем работа по найму.

Среди самых главных жизненных приоритетов самозанятые граждане называют своих близких людей и заботу о них. (семья и дети — 68%, здоровье — 53%, финансовое благополучие — 52%). В свою очередь, когда они и сами сталкиваются с проблемами, то чувствуют заботу близких, заявило 85% опрошенных бизнесменов.

Опрос также показал, что предприниматели, несмотря на то, что сама профессия считается нервной, счастливее «среднего» россиянина. Если в целом в стране счастливыми себя ощущают 63% жителей, то среди предпринимателей доля счастливых составляет 68%.

Каждый человек в понятие счастья вкладывает свой смысл. Для 37% — это здоровье свое и своих близких, для 21% — материальный достаток своей семьи, для 21% — благополучие в семье, детей.

Важны для предпринимателей самореализация, востребованность, душевное спокойствие, а также удовольствие от работы. Предприниматели считают, что бизнес помогает добиться успеха в жизни. 57% уверены, что на это влияет их окружение, а не только работа и деловые связи. По опросам портала мойбизнес.рф, 39% утверждают, что на успех влияет не только окружение, а 4% предпринимателей не видят взаимосвязи между успехом и окружением.

Вопреки мифу, что предприниматели почти не имеют свободного времени, большая часть опрошенных (47%) считает, что свободного времени у них достаточно на любимые занятия и увлечения, тем более что у 83% предпринимателей есть хобби.

Среди самых популярных увлечений мужчины-предприниматели называют охоту и рыбалку, а женщины — садоводство и рукоделие. Также предприниматели интересуются учебой, саморазвитием, посвящают свободное время строительству, музыке.

Однако самым популярным времяпрепровождением и у женщин, и у мужчин среди предпринимателей является спорт, которым увлекается 35% участников опроса. Среди самых популярных видов спорта туризм (5%), лыжи (3%), сноуборд, горные лыжи (2%), плавание, тренажерный зал (2%).

Предприниматели находят время и для чтения. В основном это исторические книги и научно-популярная литература: исторический роман — 36%, научно-популярная литература — 34%, фантастика, фэнтези — 32% и др. Среди любимых книг предприниматели называют «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова — 12% и «Войну и мир» Льва Толстого — 9%.

Предпринимательство выбирают разносторонние люди, увлекающиеся спортом, чтением и часто имеющие хобби. Бизнес дает им шанс проявить себя, возможность заниматься профессией, пользующейся уважением в обществе, и средства, чтобы заботиться о родных и близких. Возможно, в этом и заключается причина, почему среди предпринимателей больше счастливых людей, чем в среднем по стране.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».