Экономика

На полки псковских магазинов возвращаются литровые пакеты молока

На полки псковских магазинов возвращаются пакеты молока объемом 1 литр. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на Пушкиногорском маслодельно-сыродельном заводе, предприятие теперь выпускает молоко «Молочные продукты Пушкиногорья» в литровой упаковке вместо выпускавшейся ранее упаковки объемом 0.9 литра.

На маслосырзаводе пояснили, что такая тара соответствует новым стандартам ГОСТ.

Напомним, что в конце прошлого года в ГОСТ 8.579-2019 были внесены поправки, которые установили фиксированные значения для упаковки важных продовольственных товаров. Теперь для соответствия госстандарту производители таких товаров должны фасовать их в определенном размере.

Так, по новым правилам молоко подлежит фасовке по 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров. Также производителям товаров первой необходимости нельзя менять размер упаковки.

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