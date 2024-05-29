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Экономика

Гендерный разрыв в зарплатах в России стал максимальным за 11 лет

29.05.2024 07:57|ПсковКомментариев: 0

Средний заработок у российских женщин в 2023 году оказался на треть ниже, чем у мужчин — 56 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza на основе данных Росстата. Такой разрыв стал максимальным за 11 лет.

Самая большая разница между зарплатами мужчин и женщин зафиксирована в северных и дальневосточных субъектах, а также в индустриально развитых регионах: в Мурманской области и Камчатском крае (разница по 45%), а также в Забайкальском крае (41%), пишут «Известия»

Рост гендерного неравенства связан с неравномерным увеличением зарплат в различных отраслях экономики, пояснила замдиректора института социального анализа и прогнозирования Президентской академии Марина Карцева.

Еще одна причина в том, что женщинам нельзя работать во вредных и опасных условиях труда, сказал профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Мужчины же могут за такой труд получать доплаты, добавил он.

В январе 2023-го кабмин утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Ее главные цели — соблюдение принципа равноправия, рост экономической независимости россиянок, расширение участия женщин в приоритетных направлениях развития страны.

Теги: #мужчины #женщины
Источник: Псковская Лента Новостей
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