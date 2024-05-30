Экономика

Базовый набор для приготовления окрошки вырос в цене на 10%

Продукты из базового набора для приготовления окрошки в среднем подорожали на 10%. В какую сумму обойдётся покупка ингредиентов для приготовления традиционного русского летнего супа, выяснили аналитики АТОЛ.

Наибольший рост медианной цены наблюдается за упаковку яиц. Относительно показателей мая 2023 года средняя стоимость десятка яиц выросла на 40% и составляет 121 рубль. Также значительно изменились цены на квас (+20%) и редис (+17%) — до 110 рублей за бутылку и 100 рублей за 0,5 кг соответственно.

Палку вареной колбасы в среднем россияне покупают за 412 рублей, 1 кг огурцов — за 196 рублей, 1 кг картофеля — за 56 рублей, упаковку сметаны — за 102 рубля.

Любители заправить окрошку кисломолочными продуктами отдадут в магазине за бутылку тана 96 рублей, айрана – 95 рублей, а кефира – 78 рублей.

Исследование проводилось на основе анализа обезличенных данных продаж по 5,6 млн чеков.

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Напомним, гастрономический праздник, посвященный одному из древнейших русских блюд - окрошке, в России отмечается ежегодно 30 мая.