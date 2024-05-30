Инвестор вложил в развитие палкинской агрофирмы «Черская» более 500 млн рублей

Инвестор - группа компаний «Терра Нова» - завершил модернизацию агрофирмы «Черская» в деревне Вернявино Палкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области со ссылкой на пресс-службу компании.
Фотографии подготовлены пресс-службой ГК «Терра Нова»
В новых построенных и реконструированных фермах насчитывается свыше 1700 голов племенного молочного крупного рогатого скота. Также централизована вся инфраструктура животноводческого комплекса и оптимизирована работа его служб. Объем инвестиций за весь период осуществления проекта превысил 500 млн рублей.
Модернизация ферм и инфраструктуры агрофирмы началась в 2014 году. За это время капитально реконструированы три двора для дойных коров, построены два современных двора с беспривязным содержанием животных. На эти дворы перевели молодых коров, которые прежде содержались на фермах в соседних деревнях. Объединение всего поголовья завершилось весной этого года.
На центральной усадьбе запустили доильный зал с новейшим оборудованием, оснащенным системой анализа и управления стадом.
Рядом с животными теперь находится и весь обслуживающий персонал, включая ветеринаров. Такое расположение создает комфортные для животных условия и оптимизирует работу специалистов агрофирмы.
Хозяйство создано на базе колхоза «Черский» (основан в 1971 году). Согласно рейтингу комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, агрофирма постоянно входит в десятку лучших производителей молока региона. В настоящее время молоко с ферм «Черской» поставляется производителю молочных продуктов в России «Эйч энд Эн» (бывшее «Данон Россия»), а также компаниям «Вита Милк» (входит в Ассоциацию молочных производителей «Дамол» из числа ТОП-10 молокопереработчиков России), «Греческая сыроварня Тремпелис» и другие.