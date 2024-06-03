Экономика

Майнинг в РФ скоро официально станет видом экономической деятельности

В Минфине поддерживают присвоение майнингу кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом рассказал замдиректора департамента финансовой политики министерства Осман Кабалоев.

ОКВЭД — это код деятельности, который ИП или компания выбирает при регистрации. От него зависят в том числе необходимость получения лицензии, тариф страховых взносов и получение льгот от государства, пишут «Известия».

Однако сначала требуется принять закон о регулировании добычи криптовалют, уточнил Осман Кабалоев. И в зависимости от того, каким окажется его финальный вариант, будут определены итоговые параметры по ОКВЭД. Может быть использован как уже существующий код экономической деятельности, так и введен отдельный для майнинга.

В марте в Минэке тоже сообщали, что поддерживают введение ОКВЭД для майнинга.

На нынешнем этапе необходимо законодательно определить, что такое «майнинг», заявили в пресс-службе Минпромторга. А также — правила выпуска, учета и обращения криптовалют, статус компаний, их права и обязанности. Нужно установить и гарантии защиты прав инвесторов, уточнили в ведомстве.

После принятия регулирования безусловно потребуется установить ОКВЭД для майнинга, согласились в министерстве. Там добавили: по экономической и технологической сути добычу криптовалют можно отнести к промышленной деятельности.

Так организации по добыче криптовалют смогут выйти из серой зоны, согласился член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Принятие закона также позволит лучше планировать нагрузку на электросети, а также повысит собираемость налогов.