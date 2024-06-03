Экономика

Изменения налогового законодательства обсудили псковские депутаты

Пакет федеральных законопроектов о совершенствовании налоговой системы рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания в ходе заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 4 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«(Пакет) поступил из правительства. Все мы знаем, что происходят изменения в Налоговом кодексе. Идет повышение налоговой нагрузки. Где-то повышение, где-то, наоборот, стимулирующие мероприятия, чтобы максимально эффективно было инвестировать. При инвестировании идут налоговые льготы», - рассказал вице-спикер Собрания, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков, который выступил докладчиком.

Он напомнил, что основное изменение – увеличение налога на прибыль. Также увеличивается налог на добычу полезных ископаемых. Помимо этого, предусмотрено стимулирование и поддержка малого и среднего предпринимательства за счет уменьшения страховых взносов.

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Депутат от КПРФ Петр Алексеенко, комментируя законопроект, отметил, что коммунисты давно выступали за прогрессивную шкалу налогообложения, однако предложенные меры в партии считают «половинчатыми».

«Мы считаем, что это половинчатые меры, потому что минимальная ставка 13% для всех сохраняется. Мы же предлагали для людей с доходом ниже МРОТ вообще не брать налоги, а верхняя планка должна быть выше – и 30%, и 40%», - пояснил Петр Алексеенко.

Александр Братчиков обратил внимание, что налог на добычу полезных ископаемых, где есть сверхприбыль, увеличен. А налоговую нагрузку предприятие может снизить, инвестируя в новые производства.

«Это первый шаг. Возможно, будут и последующие», - добавил вице-спикер Собрания.

Предложенные законопроекты рекомендовали поддержать на сессии 5 июня.