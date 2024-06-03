Экономика

Число заявок на регистрацию брендов в январе-апреле выросло почти на треть

За первые четыре месяца 2024 года российские предприниматели подали в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) более 44 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков. Это превышает аналогичный показатель 2023 года (33,6 тысячи) почти на 32%, а в сравнении с 2022 годом (25,7 тысячи) рост составил 72,4%. Об этом рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

По его словам, в общем объеме заявок на регистрацию товарных знаков на долю россиян приходится 87%. С января по апрель иностранцы подали в Роспатент более 3,7 тысячи заявок, что на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (более 2,8 тысячи) и на 40% превышает показатель 2022 года (более 2,7 тысячи), пишет ТАСС.

«Всего за первые четыре месяца 2024 года зарегистрировано более 27 тысяч товарных знаков. Это на 12% больше, чем в январе - апреле 2023 года. Рост по российским заявителям составил 12,5% (в этом году зарегистрировано свыше 25 тысяч новых брендов отечественных предпринимателей), а по иностранным - 5% (около 2,3 тысячи)», - сообщил Зубов.

Самыми популярными отраслями для регистрации товарных знаков стали одежда и обувь (21,9%), программное обеспечение, электроника и смартфоны (17,5%), бытовая химия, парфюмерия и косметика (13,8%), печатная продукция и канцелярские принадлежности (11,8%), кондитерские, хлебобулочные товары, мука и зерновые (11,3%).

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.