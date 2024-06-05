Экономика

Товарооборот России с Евросоюзом с 2014 года сократился вчетверо

Товарооборот России с Евросоюзом за десять лет санкционного режима сократился вчетверо, в первом квартале этого года составив 17,8 миллиарда евро против 71,9 миллиарда евро за аналогичный период в 2014 году, следует из подсчетов по данным европейской статслужбы.

Лидерами снижения в относительном выражении стали самые небольшие государства объединения: Мальта (в 74 раза по сравнению с первым кварталом 2014 года) и Люксембург (в 45 раз). Двузначное снижение за десять лет также показали ближайшие соседи России по блоку — Финляндия (в 11 раз) и Швеция (в 10 раз).

При этом есть целый ряд стран, которые условно можно назвать «островками стабильности» — снижение товарооборота с ними не было столь критичным. Например, объемы взаимной торговли с Венгрией за 10 лет уменьшились всего на 17,8%. На 23% они сократились с Кипром, и в 1,4 раза — со Словенией, Ирландией и Латвией, пишет РИА Новости.

С Болгарией, Словакией и Австрией они сократились вдвое, с Чехией, Бельгией, Францией и Испанией — втрое, вчетверо - с Данией, Италией, Эстонией и Португалией, впятеро — с Грецией, вшестеро — с Польшей, Литвой, Нидерландами и Хорватией, в восемь раз — с Германией, а с Румынией — в девять раз.

Крупнейшим партнером России среди европейских стран, как и десять лет назад, стала Германия — в первом квартале объем взаимной торговли с этой страной составил 2,3 миллиарда евро. Аутсайдерами оказались Мальта (37,8 тысячи евро) и Люксембург (871 тысяча евро).

После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву.

Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

При этом Россия справляется с давлением, а в самих западных странах уже не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.