Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Выгодно ли быть арбитражным управляющим?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Банкротство и точка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой эксперты-практики Арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша будут раскрывать радиослушателям разные аспекты банкротства, делиться личным опытом, рассматривать частные случаи, рассказывать об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Сегодняшний выпуск будет сильно напоминать панельную дискуссию на юридическом форуме на остро актуальные темы. Эксперты расскажут о неправомерной продаже совместного имущества, а также ответят на вопрос интересующихся граждан, выгодно ли быть арбитражным управляющим.

Ведущий — Константин Калиниченко.

Трансляция завершена.