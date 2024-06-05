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Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Выгодно ли быть арбитражным управляющим?

06.06.2024 12:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Банкротство и точка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой эксперты-практики Арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша будут раскрывать радиослушателям разные аспекты банкротства, делиться личным опытом, рассматривать частные случаи, рассказывать об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Сегодняшний выпуск будет сильно напоминать панельную дискуссию на юридическом форуме на остро актуальные темы. Эксперты расскажут о неправомерной продаже совместного имущества, а также ответят на вопрос интересующихся граждан, выгодно ли быть арбитражным управляющим.

Ведущий — Константин Калиниченко.

Трансляция завершена.

Теги: #ПЛН FM #Банкротство и точка
Источник: Псковская Лента Новостей
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