Экономика

«Банкротство и точка»: Выгодно ли быть арбитражным управляющим? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Банкротство и точка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 июня.

Это программа, в которой эксперты-практики Арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Сегодняшний выпуск сильно напоминал панельную дискуссию на юридическом форуме на остро актуальные темы. Эксперты рассказали о неправомерной продаже совместного имущества, а также ответили на вопрос интересующихся граждан, выгодно ли быть арбитражным управляющим.

Ведущий — Константин Калиниченко.