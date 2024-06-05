Экономика

На ПМЭФ обсудили клиентоцентричность российского бизнеса

Клиентам российских компаний и банков удобнее одновременно пользоваться разными сервисами, которые сотрудничают и конкурируют между собой, сообщил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума первый зампред Сбера Кирилл Царев.

«Мы специально проводили опрос и собрали представителей совершенно разных отраслей — торговля, финансы, транспорт и так далее. Они вроде бы отличаются, но на самом деле все клиенты пользуются одновременно разными сервисами, мы все друг с другом сотрудничаем и конкурируем. Границы между сервисами размываются, потому что для решения разных задач людям нужен комплекс услуг», — поделился мнением он.

Царев также рассказал, что Сбер не ожидает повышения ставки по образовательным кредитам, пишет «Газета.ру». Первый зампред Сбера полагает, что это не только возможность для молодых людей построить свою жизнь и получить образование, но и способ помочь своей стране. На данный момент образовательным кредитом от Сбера воспользовались более 180 000 человек, и ежегодно объем таких запросов увеличивается.

«Нам кажется, что это очень хорошая инициатива государства, когда ребята действительно могут получить классные новые знания, новую профессию и построить свою карьеру», — заключил он.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума прошла сессия «Трансформация бизнеса в интересах клиента в основных индустриях рынка», которую модерировал Кирилл Царев.

«Первоначально мы говорили по поводу продуктов, потом — об их качестве, затем перешли к клиентоориентированности, а ей на смену после всех этих обсуждений пришла клиентоцентричность. Теперь фигурирует даже понятие человечность. Вопрос в том, что на самом деле скрывается за этим подходом, в чем заключаются фактические изменения для бизнеса, о которых мы говорим», — отметил первый зампред Сбера.

По словам участников сессии, компании постепенно начинают представлять сервисы в совершенно разных областях, эти области пересекаются, а границы между индустриями — стираются, что тоже влияет на клиентский опыт.