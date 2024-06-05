Экономика

ЗЭТО и «Россети Кубань» подписали соглашение о сотрудничестве на площадке ПМЭФ

На площадке XXVII Петербургского международного экономического форума ЗАО «Завод электротехнического оборудования» и ПАО «Россети Кубань» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе энергосетевой компании.

Фото: ПАО «Россети Кубань»

Подписи под соглашением о стратегическом взаимодействии поставили генеральный директор Завода электротехнического оборудования Алексей Федоров и исполняющий обязанности генерального директора «Россети Кубань» Борис Эбзеев.

Документ предполагает взаимодействие в области разработки и поставки инновационного отечественного оборудования и технологий для повышения эффективности электросетевой инфраструктуры, в том числе посредством внедрения систем автоматизации и интеллектуальных распределительных сетей.

Источник: ПАО «Россети Кубань».