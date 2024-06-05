Экономика

Промежуточную категорию бизнеса МСП+ планируют ввести в России

В России планируют ввести промежуточную категорию бизнеса — МСП+. Этот статус получат компании, которые уже выросли из параметров малых и средних предприятий. На них распространят меры льготного кредитования, которые из-за расширения им стали недоступны. Такой закон планируется принять в осеннюю сессию Госдумы, сообщили в пресс-службе Минэка.

Инициатива разрабатывается по поручению президента совместно с ФНС и деловыми объединениями, добавили в ведомстве. Там заявили, что детали проекта сейчас уточняются на площадке министерства, пишут «Известия».

Выделение МСП+ в отдельную категорию позволит распространить на них льготное кредитование и «зонтичные» поручительства «Корпорации МСП» (упрощенный способ получения кредита, если у предпринимателя не хватает залога), уточнили в Минэке.

«Важно, чтобы предприятия, проходящие этап трансформации в крупный бизнес, оставались в периметре поддержки и могли обеспечить себе качественный рост», — подчеркнули в ведомстве.

В начале июня законопроект Минэка рассмотрела правкомиссия и отправила его на доработку, сообщил редакции источник в кабмине. Согласно материалам комиссии, у Минфина возникли замечания в части преждевременности вводимого регулирования и недостаточности его финансово-экономического обоснования. Разногласия между двумя ведомствами были урегулированы, отмечается в документах.