Экономика

Греф: Российский бизнес адаптировался к нынешним условиям в экономике

Российский бизнес адаптировался к нынешним условиям в экономике. В 60% случаев предприниматели считают, что ситуация за год улучшилась, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Опросы бизнеса - компании видят некоторое улучшение экономической ситуации, но дефицит кадров, доступ к технологиях, ограничения по внешнеэкономической деятельности осложнили за последнее время… Но тем не менее, текущая экономическая ситуация бизнесом в 60% случаев оценивается лучше, чем год назад. Это говорит о том, что бизнес адаптировался к текущим условиям», - приводит слова Грефа ТАСС.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в 2024 году: «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор - Фонд Росконгресс.