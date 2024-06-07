Экономика

Глава Сбербанка спрогнозировал срок роста зарплат

Курс роста зарплат продлится не более года, заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф после делового завтрака в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Скорее всего, рост не будет продолжаться долго, я не знаю, сколько это может длиться, может быть, год, вряд ли больше», — приводит слова Грефа «Газета.ru».

В деловом завтраке Сбера приняли участие топ-менеджеры российских компаний и предприятий, мероприятие стало одним из ключевых событий ПМЭФ-2024.