Экономика

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Совет директоров Банка России 7 июня 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», - говорится в сообщении.

В апреле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 5,8% в пересчете на год после 5,7% в среднем за I квартал 2024 года. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в апреле возрос до 8,3% в пересчете на год после 7,1% в среднем за I квартал 2024 года. Вместе с тем вклад в рост цен в апреле — мае вносили и разовые факторы, связанные с индексацией тарифов на услуги связи и повышением цен на отечественные автомобили. Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля.

Инфляционные ожидания населения и участников финансового рынка выросли. Ценовые ожидания предприятий не изменились. Повышенные инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции.

Данные по ВВП за I квартал и оперативные индикаторы в II квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Однако в I квартале вклад в годовой рост ВВП отчасти внес календарный фактор, связанный с високосным годом. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным.

Дефицит трудовых ресурсов — главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. Жесткость рынка труда продолжает нарастать. Безработица вновь обновила исторический минимум. Рост реальных зарплат ускорился, что, однако, связано с высокими выплатами годовых премий в I квартале 2024 года.

Денежно-кредитные условия ужесточились с момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России. Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ существенно выросли, отражая в том числе пересмотр участниками рынка вверх ожиданий по будущей траектории ключевой ставки. Увеличились кредитные и депозитные ставки. В ближайшее время их подстройка к уже произошедшему росту ставок денежного рынка и доходностей ОФЗ продолжится. Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения. При этом возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление.

Кредитная активность остается высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Необеспеченное потребительское кредитование поддерживается ростом доходов населения. Государственные льготные программы продолжают вносить основной вклад в прирост ипотечного портфеля банков, при этом в рыночном сегменте динамика сдержанная. Общие темпы прироста корпоративного кредитования ниже пиковых значений осени 2023 года, хотя бюджетные стимулы поддерживают высокий спрос корпоративного сектора на кредитные ресурсы, отметили в ЦБ.

На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Сохранение масштабных государственных льготных программ может замедлить возврат к более умеренным темпам роста кредитования. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.

«Планируемые изменения в налоговой политике означают, что рост бюджетных расходов в ближайшие годы будет покрыт за счет увеличения доходов консолидированного бюджета. Эти решения соответствуют срокам нормализации бюджетной политики с 2025 года, которые были утверждены ранее. По оценке Банка России, предлагаемая комбинация налоговых изменений при параллельном росте расходов, вероятнее всего, нейтральна для инфляции», - добавили в ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля.