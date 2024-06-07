Экономика

Псковская и Архангельская области договорились укреплять сотрудничество

В рамках Петербургского экономического форума — 2024 в пятницу, 7 июня, подписано соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между правительствами Псковской и Архангельской областей на 2024–2028 годы. Подписи под документом поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Подписание соглашения и плана совместных мероприятий будет способствовать активизации межрегиональных партнерских связей между регионами по широкому кругу вопросов. В числе приоритетов — экономика, инвестиционная политика, развитие малого и среднего предпринимательства, образование, сельское хозяйство, молодежная политика, поддержка и развитие некоммерческого сектора.

Отдельное внимание — взаимодействию в рамках историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России».