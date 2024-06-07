Экономика

Путин предложил сформировать универсальную инвестсистему в регионах

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил сформировать в каждом регионе универсальную инвестсистему с понятным алгоритмом для бизнеса.

«Возвращаясь к работе субъектов Федерации по поддержке деловой активности, отмечу такой механизм как региональный инвестиционный стандарт. Его задача, исходя из запросов и рекомендаций бизнеса, обеспечить единые принципы привлечения инвесторов на всей территории страны. То есть, в каждом регионе сформировать универсальную инвестиционную экосистему, создать понятный алгоритм действий для бизнеса, для размещения производств. И такие меры поддержки, конечно, доступны всем нам и востребованы. На сегодняшний день региональный инвестиционный стандарт внедрен во всех субъектах Федерации», - цитирует его РИА Новости.

«Знаю, что есть предложения закрепить инвестиционный стандарт законодательно, предлагаю правительству обсудить эту тему с бизнес-сообществами и регионами», - добавил президент.