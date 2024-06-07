Экономика

Александр Ведяхин: Необходимо инвестировать в передовые технологии, которые получаются только при инвестициях в научные исследования

Необходимо инвестировать в передовые технологии, которые получаются только при инвестициях в научные исследования. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

По его мнению, сегодня недостаточно просто внедрить хоть какой-нибудь ИИ, чтобы оставаться конкурентоспособным