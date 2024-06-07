Сбер напрямую выступает в роли дипломата международного бизнеса – Тимур Козинцев

О том, какие сегодня приоритеты у Сбера в международном направлении бизнеса, в интервью «Газете.Ru» рассказал старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев.
Он подчеркнул, что у России много контактов с самыми различными регионами, такими как СНГ, MENA, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия. «Запретить кому-то что-либо делать просто невозможно — общество и бизнес все равно будут адаптироваться и искать решения для кооперации. Наша ключевая задача — помочь в этом нашим партнерам. Хочу особенно подчеркнуть, что за последние два года мы посетили множество регионов, с которыми выстроили и поддерживаем дружеские отношения», — продолжил Тимур Козинцев.
«Считаю, что только на принципах открытости и доступности можно выстроить долгосрочное сотрудничество. В этом плане Сбер напрямую выступает в роли дипломата международного бизнеса, создает новый принцип и закладывает тот самый фундамент на основе транспарентности технологий и соблюдения общих интересов», — резюмировал он.