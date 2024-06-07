Экономика

Сбер напрямую выступает в роли дипломата международного бизнеса – Тимур Козинцев

О том, какие сегодня приоритеты у Сбера в международном направлении бизнеса, в интервью «Газете.Ru» рассказал старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев.

«Многополярный мир ставит перед государством и бизнесом новые вызовы. Очевидно, что экономика сегодня претерпевает тектонические сдвиги: появляются новые платежные инструменты, растут объемы расчетов в национальных валютах и меняются логистические цепочки. Ровно поэтому мы пересмотрели свои приоритеты и подходы в области международного бизнеса. Ситуация последних лет научила нас быть более гибкими в отношении выбора стратегических направлений. При этом традиционно мы руководствуемся потребностями и интересами наших клиентов. Это отвечает главному принципу нашей стратегии — человекоцентричности. На его основе мы развиваем бизнес Sberbank International. При этом человекоцентричность неразрывно связана не только с удобством пользователя, но и с надежностью и обеспечением технологического суверенитета на уровне государств», — отметил Тимур Козинцев.

Он подчеркнул, что у России много контактов с самыми различными регионами, такими как СНГ, MENA, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия. «Запретить кому-то что-либо делать просто невозможно — общество и бизнес все равно будут адаптироваться и искать решения для кооперации. Наша ключевая задача — помочь в этом нашим партнерам. Хочу особенно подчеркнуть, что за последние два года мы посетили множество регионов, с которыми выстроили и поддерживаем дружеские отношения», — продолжил Тимур Козинцев.

«Считаю, что только на принципах открытости и доступности можно выстроить долгосрочное сотрудничество. В этом плане Сбер напрямую выступает в роли дипломата международного бизнеса, создает новый принцип и закладывает тот самый фундамент на основе транспарентности технологий и соблюдения общих интересов», — резюмировал он.