Экономика

В Сбербанке назвали рубль основной внешнеторговой валютой РФ

Рубль занял первое место в расчетах при внешнеэкономической деятельности в России. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, около 70% основных внешнеторговых расчетов проходят в валюте РФ. Остальные 30% почти одновременно занимают юань и рупия.

«Наши компании наладили, что называется, рельсы для экспорта, импорта, решили все логистические задачи, которые перед ними стояли», — приводит слова Попова «Лента.ру».

Рубль закрепил за собой статус основной внешнеторговой валюты России еще по итогам 2023 года. Ранее ЦБ сообщал, что за 12 месяцев доля валюты РФ в расчетах за экспорт с европейскими и азиатскими странами достигла 39%.