Экономика

Уровень одобрения микрозаймов для ИТ-специалистов вырос до 67,1 процента

Уровень одобрения заявок по микрозаймам для ИТ-специалистов весной 2024 года вырос до 67,1% с 36,8% годом ранее, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

«Уровень одобрения заявок для ИТ-специалистов вырос с 36,8% до 67,1% весной 2024 года», - сказано в материалах.

Отмечается, что уровень одобрения вырос для представителей всех профессий, однако для одних сильнее, чем для других. Так, для владельцев бизнеса доля одобряемых заявок увеличилась на 22,9 процентных пункта, для самозанятых - на 20,8 п.п., а также работников промышленности - на 19,9 п.п.

Аналитики выяснили, что в целом весной этого года заявки на заем чаще всего одобрялись финансистам (уровень одобрения 69,4%), владельцам бизнеса (68,2%), самозанятым (67,8%), ИТ-специалисты оказались на четвертом месте (67,1%). Реже всех одобрение получали аграрии (46,7%), водители (50,2%) и строители (53,2%), пишет РИА Новости.

«Финансисты традиционно являются лидерами по уровню одобрения - профессиональные компетенции наделяют их высоким уровнем ответственности и финансовой грамотности. Владельцы бизнеса и самозанятые в силу специфики своей деятельности также отличаются развитыми навыками финансового планирования и достаточно высоким уровнем дохода, что тоже оказывает положительное влияние на оценку профиля заемщика. Последнее актуально и для ИТ-специалистов, позволяя им оказаться в числе топ-4 профессий по уровню одобрения», - пояснили аналитики.