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Экономика

«Новые люди» помогли начинающим предпринимателям из 71 региона презентовать свои бизнес-идеи

25.06.2024 11:52|ПсковКомментариев: 0

Федеральная презентация бизнес-проектов 5-го сезона программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле», которую запустила партия «Новые люди», прошла 23 июня в Москве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Новые люди», на неё приехали лучшие команды из 71 региона России. Они рассказали о своих проектах экспертам и презентовали наработки на стендовой выставке.

Фото здесь и далее: пресс-служба партии «Новые люди»

В этом сезоне финалисты подготовили важные технологические инициативы: от создания управляемых протезов, не требующих хирургического вмешательства, до формирования искусственных экосистем в сельском хозяйстве.

«С каждым сезоном проекты становятся всё глубже и технологичнее. Студенты стремятся применить знания, полученные в вузе, на практике. Хотят приносить пользу окружающим, своей стране. Это пример настоящего деятельного патриотизма. При этом участники формируют крепкие команды, потому что в одиночку разработать хороший проект затруднительно. То есть участники учатся договариваться, кооперироваться, применять свои лучшие качества. Этот опыт будет полезен им в любой сфере», — сказал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Победителями 5-го сезона «Я в деле» стала команда из Курской области с проектом «ДЕСНИЦА.MED». Его суть в изготовлении инклюзивного оборудования путём печати на 3D-принтере из экологичного PLA-пластика. Такие изделия более дёшевы в производстве — значит, более доступны для людей с ограниченными возможностями.

Приз зрительских симпатий гости отдали команде из Ярославской области, с проектом «Киндер Куки». Это кулинарные мастер-классы для детей с участием персонажей любимых мультфильмов и кино.

Партнерский приз от «Сбербанка» получила команда из Белгородской области с проектом «Профгейм». Он сочетает игру и профориентацию для подростков. Игровые задания помогают попробовать себя в той или иной профессии и оценить свои способности и интересы.

Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» инициирована в январе 2022 года и реализуется благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. За 2,5 года программа охватила более 235 тысяч студентов и старшеклассников. Они подготовили 11 тысяч проектов, многие из которых превратились в реальные стартапы.

В сентябре начнется 6-й сезон программы «Я в деле». Заявку на участие можно оставить на официальном сайте программы явделе.рф

Источник: Псковская Лента Новостей
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