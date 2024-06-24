Экономика

Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2023 год

Госдума проголосовала за утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за 2023 год. Документ был инициирован правительством РФ.

Отчет утвержден со следующими параметрами: доходы бюджета за 2023 год - 29,124 трлн рублей, расходы - 32,353 трлн рублей, дефицит - 3,229 трлн рублей. Принятым ранее законом о федеральном бюджете на 2023 год доходы составляли 26,13 млрд рублей, расходы - 29,056 трлн рублей, дефицит - 2,925 трлн рублей

Согласно документу, сумма доходов федерального бюджета за 2023 год на 2,993 трлн рублей или на 11,5% выше прогноза на 2023 год. При этом фактические поступления в федеральный бюджет налоговых доходов за 2023 год составили 23,455 трлн рублей (80,5% от общего объема доходов), что на 2,543 трлн рублей или на 12,2 % выше прогноза. Неналоговые доходы составили 5,224 трлн рублей (17,9% от общего объема доходов), что на 40,56 млрд рублей или на 0,8% выше прогноза. Безвозмездные поступления составили 444,197 млрд рублей (1,5% от общего объема доходов) и превысили прогноз в 12,8 раза.

По отношению к ВВП поступление доходов за 2023 год снизилось на 1% по сравнению с 2022 годом (с 17,9% за 2022 год до 16,9% за 2023 год) и обусловлено снижением на 2,3% поступления нефтегазовых доходов под воздействием динамики цен на энергоносители, а также структурных показателей отрасли. Однако влияние снижения нефтегазовых доходов к ВВП на сбалансированность бюджета сглаживается бюджетным правилом, в рамках которого на финансирование расходов направляются только базовые нефтегазовые доходы, говорится в сопроводительных материалах к документу. При этом темп роста ненефтегазовых доходов превышает темп роста ВВП, главным образом за счет существенного роста поступления доходов, связанных с импортом, на фоне восстановления его объемов, а также роста курса доллара США. В результате поступление ненефтегазовых доходов по отношению к ВВП за 2023 год на 1,3% превышает аналогичный показатель за 2022 год.