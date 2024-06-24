Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2023 год

Расходы федерального бюджета за 2023 год по сравнению с 2022 годом увеличились на 1,234 трлн рублей, однако доля расходов по отношению к ВВП снизилась на 1,3% и составила 18,8% к ВВП, пишет ТАСС.
Госдума проголосовала за утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за 2023 год. Документ был инициирован правительством РФ.
Отчет утвержден со следующими параметрами: доходы бюджета за 2023 год - 29,124 трлн рублей, расходы - 32,353 трлн рублей, дефицит - 3,229 трлн рублей. Принятым ранее законом о федеральном бюджете на 2023 год доходы составляли 26,13 млрд рублей, расходы - 29,056 трлн рублей, дефицит - 2,925 трлн рублей
Согласно документу, сумма доходов федерального бюджета за 2023 год на 2,993 трлн рублей или на 11,5% выше прогноза на 2023 год. При этом фактические поступления в федеральный бюджет налоговых доходов за 2023 год составили 23,455 трлн рублей (80,5% от общего объема доходов), что на 2,543 трлн рублей или на 12,2 % выше прогноза. Неналоговые доходы составили 5,224 трлн рублей (17,9% от общего объема доходов), что на 40,56 млрд рублей или на 0,8% выше прогноза. Безвозмездные поступления составили 444,197 млрд рублей (1,5% от общего объема доходов) и превысили прогноз в 12,8 раза.
По отношению к ВВП поступление доходов за 2023 год снизилось на 1% по сравнению с 2022 годом (с 17,9% за 2022 год до 16,9% за 2023 год) и обусловлено снижением на 2,3% поступления нефтегазовых доходов под воздействием динамики цен на энергоносители, а также структурных показателей отрасли. Однако влияние снижения нефтегазовых доходов к ВВП на сбалансированность бюджета сглаживается бюджетным правилом, в рамках которого на финансирование расходов направляются только базовые нефтегазовые доходы, говорится в сопроводительных материалах к документу. При этом темп роста ненефтегазовых доходов превышает темп роста ВВП, главным образом за счет существенного роста поступления доходов, связанных с импортом, на фоне восстановления его объемов, а также роста курса доллара США. В результате поступление ненефтегазовых доходов по отношению к ВВП за 2023 год на 1,3% превышает аналогичный показатель за 2022 год.
Расходы федерального бюджета за 2023 год по сравнению с 2022 годом увеличились на 1,234 трлн рублей, однако доля расходов по отношению к ВВП снизилась на 1,3% и составила 18,8% к ВВП, пишет ТАСС.