Экономика

Большинство экспертов ожидает повышение ключевой ставки до 18%

ЦБ может поднять ключевую ставку на 2 п.п. до 18% по итогам заседания 26 июля. Такой сценарий считают наиболее вероятным 13 из 22 опрошенных «Известиями» аналитиков и участников рынка. Более того, трое экспертов допустили ее рост сразу до 19-20%.

Только треть опрошенных аналитиков считают, что ставка ЦБ может вырасти до 17-18%. И лишь два аналитика сочли повышение ключевой на 1 п.п. основным вариантом прогноза.

Основная причина вероятного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) — существенное отклонение инфляции вверх от последнего прогноза ЦБ, пояснила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Регулятор ожидал роста цен на 4,3-4,8% к концу года, но уже к 8 июля показатель достиг 4,68%.

В июне инфляция несколько замедлилась до 0,64% относительно мая, но всё равно была весьма высокой для этого времени года, уточнила она. По ее словам, для достижения таргета ЦБ (4%) месячные значения роста цен должны быть вдвое ниже.

Из-за дефицита кадров на фоне рекордно низкой безработицы (2,6% в мае) зарплаты продолжают повышаться высокими темпами, добавил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По данным Росстата, в апреле они выросли на 17% в годовом выражении.

Рост доходов россиян также влияет на спрос в экономике, а через него — на стоимость товаров и услуг, пояснил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Из-за роста ключевой кредитные организации продолжат улучшать условия по вкладам, что сделает этот инструмент еще более привлекательным для клиентов, подчеркнул главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Некоторые участники рынка начали повышать ставки по депозитам даже до решения ЦБ — уже сейчас доходность по таким продуктам достигает 18-19% годовых, уточнил Михаил Васильев.