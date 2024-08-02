Экономика

Производство скота, птицы и молока выросло в Псковской области

В первом полугодии 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в Псковской области выросло производство скота и птицы на убой (в живом весе) и молока на 50,7% и 5,4% соответственно. Производство яиц сократилось на 1,2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено 210,6 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 116,6 тысячи тонн молока, 43,8 млн штук яиц.

Основными производителями продукции животноводства являются сельскохозяйственные организации. В структуре производства скота и птицы на убой на их долю приходится 99,5%, молока – 86,3%.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец июня 2024 года самым многочисленным являлось поголовье свиней – 1691,6 тысячи голов. По сравнению с аналогичной датой предыдущего года оно увеличилось на 32%. Крупного рогатого скота насчитывалось 59,8 тысячи голов, из него более половины коров – 30,3 тысячи голов. Численность овец и коз составляла 21,9 тысячи голов.