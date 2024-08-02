Завод «Титан-Полимер» начал отгрузку крупных партий БОПЭТ пленки с новым покрытием

Завод «Титан-Полимер» отгрузил заказчикам 15 партий (более 300 тонн) БОПЭТ пленки с новым видом химического покрытия. Данный вид БОПЭТ пленки универсален в использовании и успешно применяется в различных видах упаковки. В том числе подходит для реторного применения, где температуры использования доходят до 135-140 градусов при высоком давлении во время автоклавирования. Материал хорошо ламинируется с алюминиевой фольгой и подходит для изготовления упаковки для пищевых продуктов с повышенной кислотностью, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.
Фото: «Титан-Полимер»
Пробная партия пленки с новым покрытием была изготовлена на заводе «Титан-Полимер» в апреле текущего года и направлена покупателям для проведения тестовых испытаний. В результате за несколько месяцев на производстве был сформирован крупный пакет заказов - пленка уже отгружается в Великий Новгород, Ставрополь и Московскую область.
Завод планирует еще больше увеличить портфель заказов, поскольку спрос на эту продукцию продолжает расти.
Высокая востребованность продукции завода объясняется ее характеристиками. БОПЭТ пленки обладают превосходными механическими свойствами, улучшенной стойкостью к химическим веществам, высокой прозрачностью, отличной обрабатываемостью, гладкостью поверхности, стойкостью к истиранию и имеют широкое применение. Производство обеспечивает импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения.
БОПЭТ пленки могут производиться толщиной от 8 до 125 мкм в соответствии со специализацией заказчика.
Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») – это производственный комплекс по созданию импортозамещающего и экспортоориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ (БОПЭТ) пленок. Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе.