Экономика

Завод «Титан-Полимер» начал отгрузку крупных партий БОПЭТ пленки с новым покрытием

Завод «Титан-Полимер» отгрузил заказчикам 15 партий (более 300 тонн) БОПЭТ пленки с новым видом химического покрытия. Данный вид БОПЭТ пленки универсален в использовании и успешно применяется в различных видах упаковки. В том числе подходит для реторного применения, где температуры использования доходят до 135-140 градусов при высоком давлении во время автоклавирования. Материал хорошо ламинируется с алюминиевой фольгой и подходит для изготовления упаковки для пищевых продуктов с повышенной кислотностью, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото: «Титан-Полимер»

Пробная партия пленки с новым покрытием была изготовлена на заводе «Титан-Полимер» в апреле текущего года и направлена покупателям для проведения тестовых испытаний. В результате за несколько месяцев на производстве был сформирован крупный пакет заказов - пленка уже отгружается в Великий Новгород, Ставрополь и Московскую область.

Завод планирует еще больше увеличить портфель заказов, поскольку спрос на эту продукцию продолжает расти.

«Специалисты завода постоянно работают над разработкой БОПЭТ пленок с новыми видами химического покрытия, разных толщин, что значительно расширяет спектр их использования – для пищевой упаковки, кабельной продукции, электротехники, строительных материалов и т.д. Благодаря этому расширяется география заказчиков, в том числе зарубежных», - сказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

Высокая востребованность продукции завода объясняется ее характеристиками. БОПЭТ пленки обладают превосходными механическими свойствами, улучшенной стойкостью к химическим веществам, высокой прозрачностью, отличной обрабатываемостью, гладкостью поверхности, стойкостью к истиранию и имеют широкое применение. Производство обеспечивает импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения.

БОПЭТ пленки могут производиться толщиной от 8 до 125 мкм в соответствии со специализацией заказчика.

Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») – это производственный комплекс по созданию импортозамещающего и экспортоориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ (БОПЭТ) пленок. Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе.