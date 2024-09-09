Экономика

Доля малых банков сократилась до исторического минимума в 11%

Доля малых кредитных организаций в активах банковского сектора по итогам II квартала упала до 11,13% — это исторический минимум, следует из данных ЦБ. Их число за десятилетие сократилось более чем в два раза вследствие политики Банка России по «расчистке» сектора. В то же время доля крупных участников рынка к концу II квартала превысила 88%.

При этом из-за высоких ставок, которые установились сейчас в российской экономике, предприятия отказываются от кредитования — это особенно ощутимо для небольших участников рынка, отметила член правления АО «Свой Банк» Ольга Горюкова.

«Кто-то из небольших участников рынка в этой конкуренции с банками первого эшелона может проиграть и чувствовать себя на грани выживания», — подчеркнула она.

Снижение конкуренции в банковском секторе может дать крупным игрокам возможность монополизировать рынок, поскольку они наращивают капитал и концентрируют средства населения на своих депозитах, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Тем не менее антимонопольные службы РФ стараются отслеживать признаки сговора между крупными игроками рынка и пресекать их.

Малый банк — необязательно менее надежный, отметил Андрей Бархота.

Банки первого эшелона сейчас находятся под санкциями, поэтому они сильно ограничены в проведении платежей, сообщили в пресс-службе Кошелев-Банка. Сейчас даже крупные компании нередко проводят транзакции через небольшие кредитные организации, пишут «Известия».